Romana Vrede komt met boek over zoon

Actrice en theatermaakster Romana Vrede gaat haar schrijversdebuut maken. Bij De Arbeiderspers tekende ze voor haar boek De nobele autist, over haar gehandicapte en autistische zoon. Het boek zal een verwantschap vertonen met de theatervoorstelling Who’s Afraid of Charlie Stevens?, waarmee Vrede twee jaar geleden door het land toerde.

De winnares van ’s lands belangrijkste toneelprijs voor een vrouw, de Theo d’Or, hoopt dat het verhaal mensen zal raken en inzichten zal geven.

Romana Vrede werd in 1972 geboren in Paramaribo en volgde de Toneelschool in Arnhem. Sinds 2016 is zij verbonden aan Het Nationale Theater. Ze is zondagavond de eerste Zomergast van dit seizoen.