Verrassingsconcert McCartney in Cavern Club

Voormalig Beatle Paul McCartney heeft donderdagmiddag opwinding veroorzaakt in het Engelse Liverpool met een verrassingsconcert voor een select publiek in de Cavern Club. In de club begon begin jaren zestig de zegetocht van The Beatles. Het optreden werd donderdagochtend aangekondigd en de tweehonderd gratis kaarten waren binnen een mum vergeven.

McCartney (76) stond in 1958 voor het eerst op het podium van de Cavern Club met de toenmalige The Quarrymen. Tussen 1961 en 1963 speelden The Beatles 292 keer in de zaal waarna de ,,Beatlemania” begon en de groep naar grotere zalen verhuisde en de wereld veroverde. De originele Cavern Club ging in 1973 dicht maar heropende op een steenworp afstand.

McCartney is op promotietoer voor zij nieuwe album Egypt Station.