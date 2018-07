Bill Viola op gelijke voet met Michelangelo

De Royal Academy of Arts in Londen gaat werk van Michelangelo en videokunstenaar Bill Viola combineren in een speciale tentoonstelling. De academie ziet verwantschappen tussen beide wereldberoemde kunstenaars, staat op de site van het instituut.

Het gaat dan onder meer om het overbrengen van emotionele en spirituele situaties en belevenissen. Van Michelangelo zal onder meer een tekening van de kruisiging van Christus te zien zijn en van Viola (67) bijvoorbeeld een vijf meter hoge projectie die het opstijgen van de ziel na de dood verbeeldt. In totaal worden twaalf van die grote installaties van Viola samengebracht met vijftien werken van Michelangelo.

De grote Amerikaanse videopionier Viola maakte in 2006 op Windsor Castle kennis met een reeks tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar en werd geraakt door hoe deze emoties en spiritualiteit via het lichaam liet zien.

De Academy maakt de expositie met de Bill Viola Studio en in samenwerking met Royal Collection Trust. De tentoonstelling is van eind januari tot eind maart. Het is voor het eerst dat de Academy zich op grote schaal aan videowerk waagt.