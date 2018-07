Speciale aandacht Callas op Grachtenfestival

De legendarische operazangeres Maria Callas krijgt speciale aandacht tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival volgende maand in Amsterdam. Er is daar een Nederlandse voorpremière van de nieuwe documentaire Maria By Callas, met onbekende video’s en foto’s. De voorpremière is zaterdagmiddag 18 augustus in De Filmhallen in de hoofdstad.

Daarna volgt een discussie over wat de fameuze diva heeft betekend en ruim veertig jaar na haar dood nog steeds een icoon is.

De documentaire, die afgelopen jaar werd gemaakt, omvat persoonlijke super 8-films, eigen liveopnames, intieme brieven en zeldzame archiefbeelden waarin Maria Callas voor het eerst in kleur achter de schermen te zien is. Behalve de sopraan zelf komen ook Aristoteles Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint Laurent, John F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly en Liz Taylor voorbij. De docu komt een kleine maand later in de bios.

La Callas is op maandag 26 november in Carré ook te zien en te horen als hologram. Ultramoderne digitale technologie en laserprojectie maken dat het bijna een echt optreden lijkt. Callas was maar twee keer in Amsterdam, in 1959 en 1973.

Er zijn nog een paar honderd kaarten van de in totaal 1800 beschikbare te koop voor het hologramconcert. De duurste vlogen meteen weg na het bekend worden van het evenement, dit voorjaar.

Het Grachtenfestival duurt dit jaar van 10 tot en met 19 augustus. Vorig jaar kwamen er zo’n 56.000 bezoekers uit binnen- en buitenland af op de vele concerten.