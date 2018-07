Vivendi wil deel belang Universal verkopen

Mediaconcern Vivendi wil een deel van zijn belang in muziekbedrijf Universal Music van de hand doen. Door tot maximaal de helft van zijn aandelen in ’s werelds grootste muziekmaatschappij te verkopen wil het Franse bedrijf geld vrijmaken om eigen aandelen in te kopen en voor overnames. Dat zei topman Arnaud de Puyfontaine.

Een beursgang voor Universal is geen optie vanwege de complexiteit. Vivendi doet liever zaken met een strategische partner.

Universal is de laatste jaren fors gegroeid door de opkomst van streamingplatforms voor muziek, zoals Spotify. De verkoop moet in de herfst in gang worden gezet en binnen 18 maanden worden afgerond. Vivendi denkt aan een minimumprijs, maar heeft die nog niet vastgesteld. Analisten plakten eerder deze maand nog een prijskaartje van 20,6 miljard euro op Universal.

De geplande aandeleninkoop volgt op kritiek van morrende aandeelhouders onder aanvoering van investeringsmaatschappij Elliott Management. Die verweet Vivendi geen oog te hebben voor de belangen van investeerders. De botsing met Elliott mondde uit in een machtsstrijd om Telecom Italia, waarbij Vivendi aan het langste eind trok.

Vivendi kwam ook met halfjaarcijfers. De omzet steeg in de voorbije zes maanden met ruim 18 procent procent tot een kleine 6,5 miljard euro. Dat kwam voor een groot deel door gunstige wisselkoersen. De omzet van Universal was ruim 2,6 miljard euro. De nettowinst ging met bijna 23 procent omhoog tot 393 miljoen euro.