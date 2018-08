Murat Isik onderweg naar de top

AMSTERDAM – Murat Isik is bezig aan een opmars. Zijn boek Wees Onzichtbaar, winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2018, stijgt naar de derde plek van de Boeken Top 10. De roman, gebaseerd op Isiks eigen jeugd, gaat over een Turkse jongen die opgroeit in de Bijlmer.

De top van de bestsellerlijst blijft onveranderd. Karin Slaughter lijkt een abonnement op de top te hebben. De thrillerauteur staat voor de zevende achtereenvolgende week bovenaan met haar boek Gespleten.

De tweede plek van de lijst is eveneens niet veranderd. Oorsprong van Dan Brown kwam drie weken geleden terug in de top 10 en is ook deze week het op één na bestverkochte boek.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Karin Slaughter – Gespleten

2. (2) Dan Brown – Oorsprong

3. (6) Murat Isik – Wees onzichtbaar

4. (3) Paolo Cognetti – De acht bergen

5. (4) Suzanne Vermeer – Super de luxe

6. (5) Jeff Kinney – Het leven van een loser 12. Wegwezen.

7. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (7) Hendrik Groen – Leven en laten leven

9. (-) Yuval Noah Harari – Sapiens

10. (8) Jonas Jonasson – De 100-jarige man die terugkwam om…