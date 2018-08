Drents Museum toont ‘andere’ Italiaanse kunst

Bij ‘Italiaanse kunst’ gaan de gedachten van velen al gauw richting lang voorbije perioden, zoals de Renaissance. Het Drents Museum wil daarmee afrekenen. Het gaat een tentoonstelling maken van veel jongere Italiaanse kunst, geleend van musea van naam en faam als het Uffizi en het Palazzo Pitti in Florence.

Het is op dit moment nog druk doende met de voorbereidingen, maar over ongeveer een jaar wil het museum de volgens een woordvoerder ,,ongekende schoonheid en kwaliteit’ van de 19de-eeuwse Italiaanse schilderkunst tonen. Van 2 juni tot en met 3 november 2019 moet in Assen de tentoonstelling Sprezzatura – Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910) te bezoeken zijn. ‘Sprezzatura’ betekent onder meer ‘vituositeit’ en ‘schijn van moeiteloosheid’.

Sprezzatura gaat werk van meer dan veertig schilders uit heel Italiƫ omvatten. De belangrijke kunstacademies, stromingen en genres uit genoemde periode zullen vertegenwoordigd zijn. Werken van kunstenaars als Antonio Mancini, Federico Zandomeneghi, Giovanni Segantini en Giacomo Favretto zullen deel uitmaken van de expositie. Een groot deel is nog niet eerder in Nederland te zien geweest, zegt het museum.

Sprezzatura wordt de derde aflevering in de tentoonstellingenreeks ‘Kunst rond 1900 in internationaal perspectief’ van het Drents Museum. Eerder waren er exposities van Schots Impressionisme en Russisch realisme.