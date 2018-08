Eerste Nederlandse Sziget-gangers op weg

Ongeveer 14.000 Nederlanders zijn komende week aanwezig op het Hongaarse festival Sziget. Een groot deel daarvan, 1800 festivalgangers, vertrekt zondagmiddag en dinsdagmiddag vanuit Amersfoort met de uitverkochte Sziget Express.

Het zevendaagse festival Sziget vindt plaats van woensdag 8 tot en met 15 augustus op het Óbuda-eiland in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het festival verwacht ongeveer 500.000 bezoekers uit tientallen landen. Headliners zijn dit jaar Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Liam Gallagher, Bastille, Dua Lipa, Shawn Mendes, Lana del Rey en Arctic Monkeys.

Maar op de affiches prijken ook Nederlandse namen, zoals de dj’s Don Diablo, Yellow Claw, Ummet Ozcan, Jay Hardway, The Him en Eelke Kleijn. Daarnaast hebben de optredens van singer-songwriter Blaudzun, rapper Fresku, het theatercollectief 155 en de band My Baby een Nederlands tintje.

Sziget heeft al ongeveer acht jaar een grote aantrekkingskracht op Nederlanders. Dit jaar gaan er ongeveer 14.000 landgenoten, zegt Ruud Bongaerts van Festival.Travel. ,,De trend dit jaar is dat iets meer Nederlanders naar Sziget gaan, maar wel iets korter. We zien dat de Nederlanders het festival combineren met een vakantie in andere landen of een stedentrip naar Boedapest.”

Vanuit Amersfoort vertrekken zondag en dinsdag twee lange Sziget-treinen die de bezoekers in twintig uur naar Boedapest brengen. Andere Nederlanders gaan met de auto, een van de festivalbussen of het vliegtuig. Speciaal voor de early birds heeft de festivalorganisatie een voorprogramma voor de dagen in de aanloop naar de openingsdag. Voor de Nederlanders is op dinsdag een warm-up party in Boedapest.

Op 3FM doet Frank van der Lende vrijdag-, zaterdag- en zondag (19.00 tot 22.00 uur) verslag van Sziget.