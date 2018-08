‘Twee bezoekers Tomorrowland dood door drugs’

Tijdens het muziekfestival Tomorrowland in het Belgische Boom zijn twee jonge vrouwen afgevoerd naar het ziekenhuis na drugsgebruik. Enkele dagen later zijn ze overleden aan de gevolgen. Dat meldt de Vlaamse zender VRT zondagavond. De vrouwen kwamen uit het buitenland en zijn overleden in het universitair ziekenhuis van Antwerpen.

Het eerste slachtoffer bezocht volgens de VRT het eerste weekend van het festival. Dat was in het weekend tussen vrijdag 20 en zondag 22 juli. Ze stierf een kleine week later in het Universitair ziekenhuis van Antwerpen.

De tweede vrouw werd een week later in het tweede festivalweekend naar het ziekenhuis gebracht. Ook zij stierf enkele dagen later in het ziekenhuis. In een van de twee gevallen ging het naar verluidt over xtc-gebruik. Beide slachtoffers hebben niet de Belgische nationaliteit.

De Belgische politie en het Openbaar Ministerie in Antwerpen zeggen dat ze geen melding hebben gekregen van een niet-natuurlijk overlijden. Ook de organisatie van Tomorrowland zegt niet op de hoogte te zijn.