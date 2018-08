Franse topkok Robuchon overleden

In Genève is maandag de Franse topkok Joël Robuchon overleden, volgens Franse media aan pancreaskanker. Hij verzamelde bij de vleet Michelinsterren en andere onderscheidingen, schreef boeken en verscheen veelvuldig in de media. De kok werd 73 jaar.

Hij opende restaurants in de hele wereld, van Tokio tot Las Vegas, waarbij hij telkens ook naar de kookcultuur van het land keek.

In 1990 werd hij als ‘chef van de eeuw’ betiteld. Ondanks alle verfijning had hij eenvoud voorop staan bij het koken, dat hij in de eerste plaats als een ambacht beschouwde.