Franse acteur krijgt klappen in Moskou

De Russische politie is een onderzoek begonnen nadat een Franse acteur betrokken raakte bij een vechtpartij in de Russische hoofdstad. Samy Naceri, bekend uit de Taxi-films, kreeg ruzie met een andere bezoeker van een bar, bericht persbureau TASS.

De politie kreeg zondag een telefoontje over een opstootje in de horecazaak aan de Tverskaja oelitsa, een belangrijke weg in Moskou. Toegesnelde agenten ontdekten dat de acteur was geslagen door een onbekende man. Die was al vertrokken toen de politie arriveerde, zei een bron binnen de politie tegen TASS.

Naceri raakte vermoedelijk niet ernstig gewond. Medewerkers van een ziekenhuis bevestigden dat de acteur zich liet behandelen en nog dezelfde dag kon vertrekken.

De Fransman is niet de eerste buitenlandse ster die een nare ervaring heeft in Moskou. Een dief stal in juni voor honderdduizenden euro’s aan juwelen en luxe-artikelen uit de hotelkamer van de Colombiaanse zanger Maluma. TASS berichtte destijds dat de dader de kamer kon binnenkomen door zich voor te doen als gast van de artiest.