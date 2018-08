Isik weer dichter bij de top

AMSTERDAM – Murat Isik is weer een stukje dichter bij de top gekomen. Zijn boek Wees onzichtbaar steeg deze week van de derde naar de tweede plek van de Boeken Top 10. De deels autobiografische roman over een Turkse jongen die opgroeit in de Bijlmer won de Libris Literatuur Prijs 2018. De roman werd ook onderscheiden met de NRC Boekenwedstrijd en de Boekhandelsprijs.

Wees onzichtbaar ruilt van plek met Oorsprong van Dan Brown, dat deze week op de derde plaats te vinden is. De nummer één van de bestsellerlijst is onveranderd Gespleten van Karin Slaughter, dat nu acht weken achtereen het bestverkochte boek in Nederland is.

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt van Haemin Sunim komt op nummer tien opnieuw binnen in de lijst, die verder geen veranderingen kent.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Karin Slaughter – Gespleten

2. (3) Murat Isik – Wees onzichtbaar

3. (2) Dan Brown – Oorsprong

4. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

5. (5) Suzanne Vermeer – Super de luxe

6. (7) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (6) Jeff Kinney – Het leven van een loser 12. Wegwezen.

8. (8) Hendrik Groen – Leven en laten leven

9. (9) Yuval Noah Harari – Sapiens

10. (-) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt