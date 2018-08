Extra lucht en gezelligheid op Dutch Valley

Terwijl de rook van Dance Valley langzaam optrekt boven recreatiegebied Spaarnwoude gaat de aandacht bij de organisatie alweer uit naar Dutch Valley, dat volgend weekend plaatsheeft op dezelfde plaats. De achtste editie belooft weer ,,heel erg gezellig” te worden, zegt projectmanager Rob Bout.

Dutch Valley houdt zich ook dit jaar aan het eigen beproefde recept: ruim honderd artiesten van eigen bodem op zeven verschillende podia, met voor ieder wat wils voor de 35.000 festivalbezoekers. ,,Pop, rock, dance, hiphop, après-ski, disco en soul. Alle genres en belangrijke stromingen zijn vertegenwoordigd”, vertelt Bout, die Dutch Valley ook wel omschrijft als ,,één grote gezellige muzikale kermis”.

Juist de afwisseling is volgens Bout de kern van het succes van Dutch Valley. ,,Mensen komen niet meer af op één bepaalde artiest in de line-up. Ze komen voor het festival”, zegt hij. Dit jaar heeft de bezoeker bovendien wat ,,extra lucht en gezelligheid”, aldus Bout. Het festivalterrein is deels op de schop genomen waardoor er meer ruimte is.

De achtste editie van Dutch Valley vindt plaats op 18 augustus. Voor de late beslissers zijn er nog een aantal kaartjes verkrijgbaar.