Groot street art festival naar Rotterdam

Het internationaal street art festival POW! WOW! komt van 14 tot en met 16 september voor het eerst naar Europa en wel naar Rotterdam. Tijdens het evenement maken tientallen artiesten van grauwe grijze stadsmuren een waar kleurenspektakel. Het festival wordt gecombineerd met de World Cup Skateboarden.

,,Hiermee halen we weer een typisch nieuw fenomeen naar Rotterdam. Streetculture is erg in opkomst. POW! WOW! is een mooi voorbeeld van een festival dat veranderingen in de samenleving op de voet volgt’’, zegt directeur Johan Moerman van Rotterdam Festivals. ,,Rotterdam was heel lang een lege stad, een verwoeste stad. Dan ga je tijdelijk dingen doen om de boel op gang te brengen. Zo is die traditie ontstaan. Eindhoven is een ander voorbeeld van een stad die met haar evenementen rond licht en technologie dicht bij het karakter van de stad blijft.’’

POW! WOW! was eerder onder meer te zien in Los Angeles, Taiwan, Hongkong en Japan.