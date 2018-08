Lucinda Riley stoot Slaughter van boekentroon

AMSTERDAM – Lucinda Riley is er in geslaagd om Karin Slaughter van de koppositie te stoten in de Bestseller 60. De Ierse schrijfster stijgt met haar boek De zeven zussen van plaats 6 naar de hoogste positie in de bestsellerlijst en was zodoende afgelopen week het best verkochte boek van ons land.

De afgelopen acht weken stond Karin Slaughter op de bovenste plek van de lijst, met Gespleten. Het boek zakt deze week naar plek 2.

In de top 10 is Jamie Oliver de enige nieuwkomer. De bekende Britse chef-kok heeft met Jamie kookt Italiƫ zijn volgende succes te pakken op schrijfgebied. Het boek, dat meer dan 140 Italiaanse recepten bevat, komt binnen op de zesde plaats.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (1) Karin Slaughter – Gespleten

3. (2) Murat Isik – Wees onzichtbaar

4. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

5. (3) Dan Brown – Oorsprong

6. (-) Jamie Oliver – Jamie kookt ItaliĆ«

7. (5) Suzanne Vermeer – Super de luxe

8. (9) Yuval Noah Harari – Sapiens

9. (11) Mark Manson – De edele kunst van not giving a fuck

10. (10) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt