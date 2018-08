Soulzangeres Aretha Franklin overleden

De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin is donderdag in haar woning in Detroit op 76-jarige leeftijd overleden. Haar familie zegt een ,,matriarch en een rots in de familie” te hebben verloren. Franklin overleed aan kanker.

De in 1942 geboren Afro-Amerikaanse Franklin wordt de ‘Queen of Soul’ genoemd. Ze scoorde wereldhits als Respect, Chain of Fools en Think. Haar muzikale carrière begon als gospelzangeres in de baptistenkerk in Detroit, waar haar vader dominee was. Op haar veertiende maakte ze haar eerste plaatje.

Hoewel het beroemde platenlabel Motown snel interesse in haar had, tekende ze bij Columbia. Dat leidde nog niet tot het grote succes. De doorbraak van de zangeres kwam pas nadat ze een nieuw platencontract had getekend bij Atlantic.

Met Jerry Wexler als producer veranderde de muziek van Aretha Franklin. De songs waren een krachtige mix van R&B, gospel en soul. De eerste hit die ze daarmee had was Never Loved a Man (The Way I Love You).

Aan het eind van de jaren zestig was Franklin wereldberoemd. Ze had tien top 10-hits in achttien maanden tijd tussen 1967 en 1968. Het muziekblad Rolling Stone zette haar op de eerste plaats van de top 100 van beste zangers en zangeressen ooit. Ook kreeg ze een plaats in Rock ’n Roll Hall of Fame.