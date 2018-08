Amsterdams eerbetoon Franklin al uitverkocht

Het eerbetoon aan de overleden Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin vrijdagavond in het Concertgebouw in Amsterdam is in een mum van tijd uitverkocht. ,,Tot en met de laatste stoel”, aldus een woordvoerder.

Precies een halve eeuw geleden gaf Franklin een legendarisch geworden optreden in het Concertgebouw. Het was ook het Europese debuut van The Queen of Soul, die het publiek verpletterd achterliet.

Het Concertgebouw laste donderdag een concert in de Grote Zaal in, kort nadat bekend was geworden dat de zangeres was gestorven. Hierin brengen onder anderen Michelle David en Shirma Rouse een ode aan Aretha Franklin en worden originele en integrale filmopnamen van haar optreden daar in 1968 getoond.