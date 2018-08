Dancefestival Hilvarenbeek verloopt rustig

Dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek verloopt zonder problemen. Als het gaat om opstootjes en mensen die van het terrein zijn verwijderd, is het volgens burgemeester Ryan Palmen de rustigste editie sinds het festival in 2006 voor het eerst werd gehouden. Anders dan in voorgaande jaren is bij het evenement geen politie aanwezig, omdat die actie voert.

,,Het is een hele soepele en rustige editie”, zegt Palmen. Zaterdag, de belangrijkste dag van het driedaagse festival, bezochten zo’n vijftigduizend mensen het evenement. Zoals gebruikelijk fouilleerden particuliere beveiligers de bezoekers bij binnenkomst en controleerden hun tassen. ,,Het enige dat anders is, is dat de politie geen toezicht houdt of dit juist gebeurt.” Die rol heeft de gemeente overgenomen.

Bij zeventien personen werden drugs gevonden. Die zijn in beslag genomen en de mensen werd de toegang ontzegd. Verder was er een klein vechtpartijtje. ,,Een beetje trekken en duwen bij de pendelbus”, aldus de burgemeester.

Volgens Palmen zal bekeken worden of het volgend jaar opnieuw zonder politie kan. ,,We moeten op de omstandigheden letten, want met 24 graden zijn de mensen wat minder druk dan met 34 graden. En we hebben ook wel eens zeventigduizend bezoekers gehad. Maar we hebben nu gezien dat ’t kan.”

Voorgaande jaren werden volgens de politie driehonderd agenten ingezet en waren er enkele tientallen arrestaties, vooral voor drugsbezit.