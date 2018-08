Festival Oude Muziek gaat bourgondisch

In Utrecht barst vrijdag de 37e aflevering los van het tiendaagse Festival Oude Muziek. Het thema is dit keer Het Bourgondische Leven.

Daar zijn meerdere redenen voor. De muziek van 14e en de 15e eeuw en met name onder de vier Bourgondische hertogen is onderbelicht, terwijl die kunstminnende hoven toch de bakermat waren van de Frans-Vlaamse meerstemmigheid. ‘Onbeminde’ 15e-eeuwers als Grenon, Tapissier en Vide worden nu opnieuw in het zonnetje gezet.

Speciale aandacht is er voor Josquin Desprez (ca. 1450-1521). Hij bepaalde volgens het festival de muzikale agenda in het Europa van rond 1500 en had een persoonlijke bewonderaar in de roemruchte reformator Maarten Luther. ,,De aandacht voor deze componist komt er niet toevallig: het oeuvre van Josquin werd tweemaal integraal uitgegeven door de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, die dit jaar 150 wordt. Dat feest vieren we samen”, aldus het fesitval. Ook is er muziek te horen uit andere tijden, maar die er toch mooi bij past.

Het festival telt vele tientallen concerten en heeft plaats op verschillende locaties, waarvan TivoliVredenburg de belangrijkste is. Speciale ambassadeurs zijn in de opmaat naar het evenement bezig om meer publiek beneden de 35 jaar te trekken, via internet en met bijvoorbeeld aantrekkelijk geprijsde strippenkaarten.