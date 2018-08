Laatste Lowlandsdag met Kendrick Lamar

Lowlands maakt zich zondag op voor de laatste festivaldag. Nog even en het Lowlandsdorp behoort tot het verleden, maar niet voordat er nog een keer flink gefeest gaat worden. En dat kan onder meer met Patti Smith, Kendrick Lamar, Spinvis, Dropkick Murphys, Dua Lipa en Max Cooper.

Patti Smith wordt The Grandmother of Punk genoemd. Begin deze maand gaf ze nog twee shows in de Amsterdamse concertzaal Paradiso. Op het hoofdpodium, de Alpha, speelt de Amerikaanse band Dropkick Murphys, die Ierse folk mengt met punk.

Dua Lipa staat op datzelfde podium. Deze Engels-Albanese singer-songwriter en model was dit jaar een belofte bij de Brit Awards, de belangrijkste muziekprijs van Engeland. Lipa was in vijf categorieën genomineerd, waarvan ze er uiteindelijk twee won. Uit eigen land mag singer-songwriter Spinvis aantreden, die met zijn breekbare lo-fi liedjes niet meer weg te denken is van Nederlandse podia.

Het programma op het hoofdpodium wordt afgesloten door Kendrick Lamar, de Amerikaanse rapper uit Californië. Dit jaar kreeg hij als eerste popartiest ooit de prestigieuze Pulitzerprijs voor zijn diepgaande en poëtische teksten op het album DAMN uit 2017. Hij werkte eerder samen met artiesten als Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Drake, Rihanna en Taylor Swift. De allerlaatste show van Lowlands is van dj/procucer Max Cooper. De Londenaar mixt techno, house en minimal en sluit om 05.00 uur Lowlands 2018 af.