Wende krijgt Sylvia Kristel Award

Zangeres Wende Snijders krijgt de Sylvia Kristel Award tijdens het festival Film By The Sea. De uitreiking van deze onderscheiding, vernoemd naar de overleden actrice, is op vrijdagavond 14 september in Vlissingen.

,,Singer/songwriter, theatermaakster, chansonnière, actrice, performer, producer, artist in residence bij Koninklijk Theater Carré; Wende is het allemaal en helemaal”, oordeelt de jury. ,,Met haar scherpzinnige eigen stem en gezonde hekel aan hokjes en trends vertelt ze verhalen op het snijvlak van wie en waarom.”

Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. De award is bedoeld voor aanstormend talent: ,,Iemand die de gedachte aan Sylvia Kristel als cultureel fenomeen doet voortleven”.