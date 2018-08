Auteur Crazy Rich Asians ontdook dienstplicht

De auteur van het boek Crazy Rich Asians dat de gelijknamige hitfilm inspireerde, blijkt te worden gezocht in Singapore. Het ministerie van Defensie in de stadstaat zei tegen de krant Straits Times dat schrijver Kevin Kwan (44) zich heeft onttrokken aan de dienstplicht. Dat kan worden bestraft met een boete of een gevangenisstraf van drie jaar.

Kwan zou op elfjarige leeftijd zijn vertrokken uit Singapore en woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. Het ministerie zegt dat de schrijver zich in 1990 niet heeft aangemeld voor de dienstplicht, hoewel brieven en waarschuwingen naar zijn adres in het buitenland waren gestuurd. ,,Meneer Kwam wordt daarom gezocht omdat hij zijn verplichtingen met betrekking op de dienstplicht niet is nagekomen.”

Kwan deed in 1994 een poging afstand te doen van zijn Singaporese burgerschap, maar dat zou zijn afgewezen. De verfilming van zijn boek Crazy Rich Asians trekt in de Verenigde Staten inmiddels volle bioscoopzalen. De schrijver was deze week de grote afwezige bij een evenement in Singapore ter promotie van de film, bericht de Straits Times.

De schrijver heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.