Corpus stijgt snelst in populariteit

Corpus is de attractie die het hardst is gestegen in populariteit. De ‘reis door de mens’ in Oegstgeest, die tien jaar bestaat, staat nu dertiende in de ranglijst van populaire en leerzame attracties. De lijst wordt aangevoerd door het Anne Frankhuis, het Rijksmuseum en het Spoorwegmuseum.

Dat blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van 1600 volwassen Nederlanders, dat merkenonderzoeker Hendrik Beerda iedere twee jaar doet.

De Efteling is voor de vijfde keer op rij het favoriete attractiepark van Nederland. Het park in Kaatsheuvel, dat wordt gezien als afwisselend en vernieuwend, steekt met kop en schouders boven de andere attracties uit. Op afstand volgen Madurodam, Slagharen, Walibi Holland en Duinrell.

In de Randstad is Utrecht de provincie met de minste topattracties, ondanks de centrale ligging. Maar drie Utrechtse daguitjes komen in aanmerking: Ouwehands Dierenpark, Spoorwegmuseum en Dierenpark Amersfoort. Zuid-Holland is nu de provincie met de meeste attracties met nationale reputatie: veertien stuks, waaronder Madurodam en Diergaarde Blijdorp. Doordat Madame Tussauds, Beeld en Geluid en Ecomare afvielen, bezet Noord-Holland nu de tweede plaats met tien topattracties.

De gemoedelijkste dagattractie is Sprookjeswonderland in Enkhuizen, de gewaagdste is Body Worlds.