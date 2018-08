Foto’s actrice Argento met 17-jarige duiken op

Er is steeds meer bewijs dat de Italiaanse actrice Asia Argento in 2013 de destijds zeventienjarige acteur Jimmy Bennet heeft misbruikt. Nadat The New York Times eerder deze week al onthulde dat Argento de jonge acteur onlangs 380.000 dollar heeft betaald om het misbruik binnenskamers te houden, is er nu een foto opgedoken waarop duidelijk is te zien dat twee naast elkaar in bed liggen.

Argento is een van de aanjagers van de #MeToo-beweging en beschuldigde filmproducer Harvey Weinstein van verkrachting. De actrice zegt nu dat Bennett onverwacht bij haar aanklopte na de eerste #MeToo-onthullingen. Ze stelde dat de jonge acteur destijds kampte met ,,ernstige financiĆ«le problemen” en om een exorbitant geldbedrag vroeg.

Volgens Argento besloot haar partner, de inmiddels overleden kok Anthony Bourdain, het geld over te maken om ,,negatieve publiciteit” te vermijden. Ze benadrukt in een verklaring ,,nooit enige seksuele relatie met Bennett” te hebben gehad.