Justitie onderzoekt tweede misbruikzaak Spacey

De openbaar aanklager in Los Angeles buigt zich over een nieuwe aanklacht van seksueel misbruik door acteur Kevin Spacey. De politie van Los Angeles heeft de afgelopen maanden de beschuldigingen onderzocht. Dinsdag (lokale tijd) heeft de politie de zaak aan het Openbaar Ministerie (OM) overgedragen. Het OM moet nu oordelen of de acteur ook daadwerkelijk wordt aangeklaagd.

Het is de tweede officiële zaak tegen de tweevoudig Oscarwinnaar in deze stad. De eerste zaak werd begin april aangespannen tegen Spacey. Over beide aanklachten zijn verder geen details naar buiten gebracht.

Spacey ligt sinds oktober onder vuur voor ongepast gedrag tegenover en misbruik van een groot aantal mannelijke collega’s. De aantijgingen hebben de ster onder meer zijn hoofdrol in hitserie House of Cards gekost.

Zowel in New York als Londen lopen onderzoeken tegen Spacey naar aanleiding van meerdere aangiften. De eerste acteur die naar buiten kwam met een #MeToo-verhaal over Spacey was Star Trek-ster Anthony Rapp. Rapp zou in 1986 door Spacey zijn misbruikt; hij was toen veertien jaar oud. Inmiddels hebben meer dan dertig mannen aangegeven dat ze slachtoffer zijn van de acteur.