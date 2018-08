Lucinda Riley op 1 en 2 in Bestseller 60

AMSTERDAM – Lucinda Riley is zeer populair in Nederland. De Ierse schrijfster staat deze week op plaats 1 en 2 in de Bestseller 60. Met ‘De zeven zussen. Parel’ op de eerste plaats en ‘De zeven zussen’ op plaats twee boekt Riley succes.

De internationale bestsellerreeks over De zeven zussen kent in totaal zeven delen. Het eerste deel uit de reeks stond vorige week op de eerste plaats en zakt nu een plekje. Het vierde deel, met de titel Parel, is de nieuwe nummer 1 in de lijst.

Verder zijn er in de top 10 geen nieuwkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Bestseller 60 vinden we terug op de 31e plaats. Het boek ‘Fortnite. Ultieme ongeautoriseerde strategiegids’ van Grant Turner biedt gamers hulp bij het spelen van de populaire game Fortnite.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (13) Lucinda Riley – De zeven zussen. Parel.

2. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen.

3. (3) Murat Isik – Wees onzichtbaar

4. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

5. (2) Karin Slaughter – Gespleten

6. (5) Dan Brown – Oorsprong

7. (6) Jamie Oliver – Jamie kookt ItaliĆ«

8. (8) Yuval Noah Harari – Sapiens

9. (10) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

10. (9) Mark Manson – De edele kunst van not giving a fuck