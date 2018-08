Acteur wilde misbruik door Argento stilhouden

Rus verder in kwalificatie US Open

De acteur vroeg om zwijggeld, omdat hij bang was en zich schaamde. ,,Ik was nog niet klaar voor de gevolgen die het zou hebben als het verhaal openbaar werd. Ik dacht dat mensen het niet zouden begrijpen”, verklaart Bennett.

De acteur Jimmy Bennett wilde stilhouden dat hij was misbruikt door actrice Asia Argento, een voorvechter van de #MeToo-beweging. Toen zij in november vorig jaar Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting, besloot Bennett contact met Argento te zoeken. ,,Mijn trauma kwam weer naar boven toen zij zei dat zij zelf een slachtoffer is”, staat in een verklaring van Bennett.

