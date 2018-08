Guus Meeuwis bij feestje voor Van der Weijden

Tijdens de huldiging zondag van zwemmer Maarten van der Weijden in Waalwijk treedt zanger Guus Meeuwis op. ,,We gaan er een feestje van maken met een serieuze ondertoon, want het gaat wel om kanker. Er zal gelegenheid zijn voor het vertellen van persoonlijke verhalen over de ziekte”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Naast Meeuwis treden mogelijk nog andere artiesten op, maar daarover was donderdag nog geen duidelijkheid. Het feest is van 13.30 tot 16.30 uur op de Markt en het Raadhuisplein. De woordvoerster vraagt mensen als dat kan lopend of met de fiets te komen, vanwege de verwachte drukte. ,,Voor wie met de auto komt, is er gratis parkeergelegenheid.”

De huldiging zou eigenlijk in Waspik zijn, waar Van der Weijden woont, maar daar is dit weekend kermis op het dorpsplein. Waspik valt onder de gemeente Waalwijk.

Met zijn monsterzwemtocht langs Friese steden haalde de olympisch zwemkampioen al 3,5 miljoen euro op. Burgemeester Nol Kleijngeld vindt het feest een mooie aanleiding Van der Weijden te helpen daar 4,5 miljoen van te maken.