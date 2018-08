Waterdrinker schiet omhoog na Zomergasten

AMSTERDAM – Het boek van Pieter Waterdrinker is in trek nadat hij te gast was bij Zomergasten. Tsjaikovskistraat 40, een boek uit 2017, stijgt deze week naar plek 8 in de Bestseller 60.

De 56-jarige schrijver en journalist was vorige week zondag te gast bij Janine Abbring. De uitzending van Zomergasten werd bekeken door 462.000 mensen. In Tsjaikovskistraat 40 neemt Waterdrinker de lezer mee op een reis door de Russische geschiedenis en door zijn eigen leven. De schrijver woont in Sint-Petersburg.

Net als de afgelopen twee weken staat Lucinda Riley bovenaan de bestsellerlijst. Deze week niet meer met ‘De zeven zussen. Parel’, het vierde boek van een zevendelige serie, maar met het eerste deel. De koploper van vorige week staat nu op plaats vier.

In de top 3 staan verder Libris Literatuurprijswinnaar Murat Isik met Wees onzichtbaar en het nieuwste kookboek van de Engelse chefkok Jamie Oliver: Jamie kookt Italiƫ.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (3) Murat Isik – Wees onzichtbaar

3. (7) Jamie Oliver – Jamie kookt ItaliĆ«

4. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen. Parel

5. (8) Yuval Noah Harari – Sapiens

6. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

7. (9) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

8. (28) Pieter Waterdrinker – Tsjaikovskistraat 40

9. (10) Mark Manson – De edele kunst van not giving a fuck

10. (5) Karin Slaughter – Gespleten