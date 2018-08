Actrice Vanessa Marquez gedood door politie

De Amerikaanse actrice Vanessa Marquez is bij haar huis in Pasadena door politieagenten doodgeschoten, melden Amerikaanse media. Volgens het politierapport bedreigde Marquez, die vooral bekend werd door haar rol van verpleegster Wendy Goldman in de ziekenhuisserie ER, de agenten met een ,,realistisch ogend nepvuurwapen”.

De agenten waren afgekomen op een melding dat er een vrouw was getroffen door een beroerte. De agenten en de actrice waren kort met elkaar in gesprek totdat Marquez het wapen op hen richtte. De actrice overleed in het ziekenhuis.

In de serie ER speelde ook George Clooney. Marquez beschuldigde hem vorig jaar van seksuele intimidatie. Clooney ontkende iets te maken te hebben met intimidatie en dwarsbomen van Marquez nadat zij onthullingen had gedaan over seksuele intimidatie op de set van de serie, waarin Clooney als dokter Doug Ross furore maakte. Marquez zou in die periode, mede door toedoen van Clooney, op een zwarte lijst zijn gezet, stelde ze.