Opnieuw lange rijen voor Aretha Franklin

Ook donderdag staan in de Amerikaanse stad Detroit weer lange rijen mensen die Aretha Franklin de laatste eer willen bewijzen. Niet alleen bij de New Bethel Baptist Church, waar de Queen of Soul ligt opgebaard, maar ook bij het Chene Park Ampitheatre, waar een herdenkingsconcert is, staat een lange rij.

Bij de New Bethel Baptist Church staan enkele honderden mensen te wachten, meldt Detroit Free Press. Na twee dagen publiek afscheid voor het grote publiek, in het Charles H. Wright Museum of African-American History, ligt Franklin in ‘haar’ kerk, waar haar carrière begon. Het afscheid is bedoeld voor leden van de kerkgemeenschap die de afgelopen dagen niet naar het museum konden komen, maar ook fans van de Queen of Soul willen haar nog een laatste keer zien.

Veel andere fans staan te wachten tot de deuren van het Chene Park Ampitheatre opengaan. Daar brengen ruim veertig artiesten een muzikaal eerbetoon aan de zangeres, die op 16 augustus op 76-jarige leeftijd overleed. Onder de artiesten die op het podium staan is haar zoon Eddie Franklin en kleinkinderen van de Queen of Soul. De uitsmijter, die door alle artiesten wordt gezongen, is Respect.