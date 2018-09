Da Vinci’s ‘Salvator Mundi’ nog niet te zien

Het publiek moet nog even wachten voordat het Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’ kan zien. Het schilderij, waarvoor vorig jaar 450 miljoen dollar werd betaald op een veiling van Christie’s, zou vanaf 18 september worden tentoongesteld in het Louvre Abu Dhabi maar de presentatie is uitgesteld. Dat heeft het ministerie van Cultuur en Toerisme maandag gezegd. Een reden voor het uitstel is niet gegeven.

Het portret van Jezus als ‘Redder van de wereld’ werd in november het duurste schilderij ter wereld. Een onbekende kocht het doek na een wedstrijdje telefonisch bieden van bijna 20 minuten. Volgens verschillende media deed de Saudische prins Badr bin Abdullah bin Farhan, een familielid van kroonprins Mohammed bin Salman, het hoogste bod in opdracht van de autoriteiten in Abu Dhabi.