Concert Chemnitz miljoen keer bekeken

De livestream van het ‘Wij zijn met meer’-concert in de Oost-Duitse stad Chemnitz is al door bijna een miljoen mensen bekeken. Een woordvoerster van YouTube Duitsland vertelde dinsdagmiddag dat tot dusver 947.000 mensen de videoregistratie op internet hebben aangeklikt.

Op de muziekuitvoering, die in totaal vierenhalf uur duurde, kwamen maandagavond in Chemnitz ongeveer 65.000 bezoekers af. Bands als Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet en Die Toten Hosen en een aantal bekende rappers traden gratis op om hun afkeer te tonen van vreemdelingenhaat, racisme en rechtsradicaal geweld. De beelden werd tegelijkertijd ook live via YouTube verspreid.

Chemnitz was dagenlang het toneel van acties van neonazi’s, rechts georiĆ«nteerde personen en tegenstanders van de vluchtelingpolitiek van de regering-Merkel. Aanleiding was de steekpartij die een Duitser het leven kostte. Twee verdachten, vermoedelijk een Irakees en een SyriĆ«r, zitten vast.