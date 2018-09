Film over hebberigheid alleen in Den Haag

Fotomuseum Den Haag wordt een tijdje ook bioscoop. Tijdens de tentoonstelling Generation Wealth is daar de gelijknamige documentaire van Lauren Greenfield te zien. Haar nieuwste film zal volgens het museum nergens anders in de Benelux worden gedraaid.

De film, die in januari 2018 de oerpremière beleefde in Utah, draait in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië gewoon in de bioscopen. De documentaire gaat over het hevige verlangen naar rijkdom en weelde, iets waar de Amerikaanse fotografe en filmmaakster Lauren Greenfield (1966) zich al een kwart eeuw mee bezighoudt.

Fotomuseum Den Haag toont vanaf medio september, in samenwerking met Annenberg Space for Photography in Los Angeles, de expositie Generation Wealth, een overzicht van al Greenfields werk. De tentoonstelling omvat behalve genoemde film meer dan tweehonderd foto’s en en korte films.

Lauren Greenfield stond met haar foto’s onder meer in ELLE, The Guardian, Harper’s Bazaar, Le Monde, National Geographic, The New York Times Magazine, The New Yorker en Vanity Fair. Met de documentaire The Queen of Versailles (2012) sleepte ze prijzen in de wacht.