Jan Smit komt met nieuw album

Zanger Jan Smit komt met een bijzonder nieuw album, waarvoor hij twaalf collega-artiesten heeft gevraagd een liedje te schrijven. Sanne Hans (Miss Montreal) schreef de mooiste ballade van allemaal. Jan Smit en Sanne Hans vormen een gouden duo. Niet alleen muzikaal, maar ook tijdens de shoot van 100%NL Magazine.

Natuurlijk kenden ze elkaar al langer: van De Zomer Voorbij, De Vrienden van Amstel Live en gezamenlijke concerten. Maar nooit eerder gingen Jan Smit en Sanne Hans zo’n bijzondere samenwerking aan als nu voor zijn nieuwe album Met andere woorden, dat 20 september uitkomt. “Ik heb het liedje dat Sanne hiervoor schreef, Liever dan mijn eigen leven, net ingezongen – het is zo mooi geworden”, vertelt Jan. “Terwijl ik het doodeng vond, ik wilde het maar niet naar Jan opsturen. Hij had zulke goede songwriters gevraagd”, vult Sanne hem aan.

Mooiste ballade van allemaal

“Ik schrijf niet zo snel voor anderen, omdat mijn teksten heel erg vanuit m’n hart komen, dus ik vond het heel spannend. Uiteindelijk is het een heel lieve tekst geworden, van mij aan de vrouw van Jan.” Jan: “Ze heeft misschien wel de mooiste ballade van allemaal geschreven.”

Jan Smit is nu tweeëndertig jaar en met allemaal nieuwe dingen bezig. “Met deze plaat, waarvoor ik twaalf collega- artiesten die ik heel erg waardeer als liedjesschrijvers, heb gevraagd een nummer voor mij te schrijven. Sanne natuurlijk, maar ook Barry Hay, Guus Meeuwis, Bløf, Racoon, Frank Boeijen en anderen. Ik sta niet te trillen op mijn benen, want ik ben altijd heel zelfverzekerd. Maar ik sta er wel nederig in, want ik wil graag iets maken waarvoor ik me niet hoef te schamen. En ik wil ook niet dat die anderen zich schamen.”

Twintigjarig jubileum

Jan vervolgt: “Verder ben ik twee jaar terug een bandje begonnen in Duitsland, KluBBB3, en dat gaat ineens hartstikke goed. Nu ik mijn twintigjarige jubileum in Nederland heb gevierd, ben ik wel toe aan een leuk nieuw hoofdstuk.”

Sanne: “Ik heb in januari mijn hele leven omgegooid. Ik dacht: het is nu of nooit, ik kan nog één keer een grote verandering maken. Mijn verkering is na zes jaar uitgegaan en ik ben opnieuw verliefd geworden. Ik ben helemaal van de zee gaan houden, en veel gaan kitesurfen. Maar trillend op mijn benen sta ik niet meer, want alles loopt lekker nu: mijn carrière, mijn privéleven, ik heb een eigen huis en leuke vrienden om me heen. Eigenlijk is alles heel fijn op dit moment.”

