Harari schrijft weer een bestseller

Yuval Noah Harari heeft weer een bestseller geschreven. Zijn nieuwe boek, 21 lessen voor de 21e eeuw, staat deze week als hoogste nieuwe binnenkomer op de tweede plek van de Boeken Top 10.

De Israƫlische historicus geeft in zijn boek antwoord op 21 actuele vragen. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news?

Sapiens van Harari staat ook in de bestsellerlijst. Het boek, waarvan er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren zijn verkocht, staat deze week op de vijfde plek.

Op de derde plek staat 1493 van Charles C. Mann, eveneens een nieuwe binnenkomer. De eerste plaats van de Boeken Top 10 wordt, evenals vorige week, bezet door De zeven zussen van Lucinda Riley.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (-) Yuval Noah Harari – 21 lessen voor de 21ste eeuw

3. (-) Charles C. Mann – 1493

4. (5) Yuval Noah Harari – Sapiens

5. (-) Sofie Chanou/Jorrit van Daalen Buissant des Amorie – 100 snelle wereldrecepten

6. (-) Annegreet van Bergen – Het goede leven

7. (2) Murat Isik – Wees onzichtbaar

8. (3) Jamie Oliver – Jamie kookt ItaliĆ«

9. (7) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

10. (6) Paolo Cognetti – De acht bergen