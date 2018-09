Aftrap voor 32e Monumentendag(en)

In Den Haag wordt donderdag alvast de Open Monumentendag afgetrapt, die het hele weekend van 8 en 9 september beslaat. Het is de 32e editie en heeft ‘In Europa’ als thema. Daarmee wordt aangesloten op het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

,,Het publiek kan op deze Open Monumentendag van alles ontdekken over de Europese dimensies van erfgoed: internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten, uitwisseling van kennis en wetenschap, en vanzelfsprekend de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt”, aldus de organisatie van de BankGiro Loterij Open Monumentendag.

Meer dan vierduizend monumenten in driehonderd gemeenten in heel Nederland zijn tijdens het monumentenweekeinde gratis toegankelijk voor iedereen. De officiële opening is in Den Haag, want ,,deze stad van ambassades, het Internationaal Gerechtshof en de regeringszetel is bij uitstek de plek om het startsein te geven voor deze internationale editie van de Open Monumentendag”.

De Monumentendag van 2017 bracht bijna een miljoen mensen op de been.