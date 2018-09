Concertgebouw Prijs 2018 voor Hagen Kwartet

De Concertgebouw Prijs 2018 gaat naar het Hagen Kwartet. Het viertal krijgt de onderscheiding voor de belangrijke bijdrage die het over een langere periode heeft geleverd aan het artistieke profiel van de Amsterdamse concertzaal.

Het Hagen Kwartet is opgericht in 1981 en won in de beginperiode direct een aantal belangrijke kamermuziekconcoursen. Het viertal bestaat twee broers en een zus en de Duitse violist Rainer Schmidt. De groep treedt veelvuldig op in concertzalen over de hele wereld en werkte samen met beroemde musici als Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, Heinrich Schiff en Sabine Meyer.

Het kwartet ontvangt de prijs op dinsdag 15 januari 2019 in de grote zaal van Het Koninklijk Concertgebouw. De prijs bestaat uit een plastiek en een permanente vermelding van de laureaat op een plaquette in de gang van de grote zaal.

Vorig jaar ging de prijs naar het Radio Filharmonisch Orkest/Groot Omroepkoor.