Op het filmfestival van Venetië is de Gouden Leeuw naar de Netflix-productie Roma gegaan, van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón. Dat heeft de jury zaterdagavond bekendgemaakt. De prijs voor beste acteur werd toegekend aan de Amerikaan Willem Dafoe voor zijn spel in At Eternity’s Gate, de film van Julian Schnabel over het leven van Vincent van Gogh. De Engelse Olivia Colman werd uitverkoren als beste actrice door haar rol in The Favourite.