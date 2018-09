Rapper Mac Miller (26) overleden

De Amerikaanse rapper Mac Miller is op 26-jarige leeftijd overleden. Zijn familie en zijn platenlabel hebben het overlijden bevestigd. Volgens TMZ is een overdosis de oorzaak.

,,Hij was een stralend licht in deze wereld voor zijn familie, vrienden en fans”, laat de familie van de rapper weten. ,,Mac was een enorm begaafd en inspirerend kunstenaar, met een pioniersgeest en een gevoel voor humor dat iedereen die hij ontmoette raakte”, luidt de verklaring van zijn label Warner Bros. Records.

Mac Miller ging al langer gebukt onder problemen met drugs. Volgens TMZ vond een vriend het bewusteloze lichaam van Mac Miller in zijn huis op de vloer. Toen de hulpdiensten arriveerden was hij al overleden.

Mac Miller (zijn echte naam was Malcolm James McCormick) veroorzaakte al eens onder invloed een zwaar verkeersongeluk. Donderdagavond twitterde hij nog dat hij ernaar uitkeek om op tournee te gaan. Hij zou daar volgende maand mee beginnen.

Zijn verslaving was de reden dat zijn relatie met zangeres Ariana Grande eerder dit jaar op de klippen liep. Hij had samen met Grande enkele nummers gemaakt. Na de aanslag in Manchester op 22 mei 2017 traden ze samen op bij het benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

De plotselinge dood van de Amerikaan heeft voor geschrokken reacties gezorgd. Binnen- en buitenlandse bekendheden delen op sociale media hun verdriet.

,,Dit doet pijn man, rust in vrede”, twittert zanger Khalid. Chance The Rapper zegt gebroken te zijn door het nieuws. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Mac Miller nam mij mee op mijn tweede toer ooit. Behalve dat hij heeft geholpen mijn carrière een boost te geven was hij ook een van de aardigste jongens die ik ooit heb gekend. Een geweldige man. Ik hield echt van hem. Ik ben er kapot van.”

Acteur en rapper Jaden Smith houdt het kort: ,,Lang leve Mac Miller, rust zacht. We houden van je.” ,,Zo triest nieuws”, meldt zangeres Dua Lipa. ,,Ik kan het niet geloven.”

Ook in Nederland is geschrokken gereageerd. ,,Holy shit”, twittert de kersverse Qmusic-dj Domien Verschuuren.