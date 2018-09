Oproep tot boycot Eurovisiesongfestival Israël

Tientallen Europese artiesten verzetten zich tegen het organiseren van het Eurovisiesongfestival in Israël. Reden voor hun oproep tot een boycot is de schending van de mensenrechten tegen Palestijnen.

Tot de ondertekenaars van de open brief in de Britse krant The Guardian behoren Roger Waters, medeoprichter van Pink Floyd, en de Britse filmmaker Ken Loach. Beiden staan bekend als pro-Palestijnse activisten. Ook de regisseurs Aki Kaurismäki en Mike Leigh, actrice Julie Christie en multi-instrumentalist en producent Brian Eno steunen de protestactie, evenals zes Israëlische kunstenaars.

De Israëlische zangeres Netta won het songfestival in mei in Portugal met het nummer Toy. Israël kreeg daardoor het recht de editie 2019 te organiseren.