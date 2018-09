Sophia Loren ontvangt Grand Acting Award

De Italiaanse actrice Sophia Loren heeft zondag in Vlissingen de Grand Acting Award in ontvangst genomen. De prijs is een initiatief van het festival Film by the Sea in Vlissingen. De 83-jarige Italiaanse actrice nam de prijs in ontvangst uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). De filmklassieker Una giornata particolare uit 1977 met Loren en Marcello Mastroianni in de hoofdrollen wordt op het festival vertoond.

De award wordt uitgereikt aan filmmakers of acteurs met bijzondere verdiensten voor de filmindustrie. Eerder winnaars zijn onder anderen Morgan Freeman, Claudia Cardinale en Jan Decleir.

Film by the Sea is vrijdag begonnen en duurt tot tot en met volgende week zondag.