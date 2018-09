Wenen in de ban van Bruegel de Oude

Het Kunsthistorisch Museum in Wenen legt de laatste hand aan een groot en vanwege de omvang uniek overzicht van het werk van Pieter Bruegel de Oude, die bijna 450 jaar geleden overleed. In totaal zullen er dertig schilderijen en tientallen tekeningen en etsen te bewonderen zijn.

Er zijn amper veertig schilderijen van de meester uit de Nederlanden overgebleven. Het museum beschikt zelf met twaalf over de meeste. Dat komt doordat Habsburgse kunstliefhebbers zijn werk al vroeg verzamelden.

De overgebleven stukken van Bruegel de Oude zijn kostbaar en fragiel. Dat er nu toch zo veel bruiklenen naar Wenen komen, levert volgens het Kunsthistorisch Museum een ,,sensationeel overzicht” van zijn artistieke nalatenschap op. ,,De meeste van de kwetsbare panelen werden tot nu toe niet uitgeleend voor een expositie.” De bruiklenen komen uit Praag, Rome, Berlijn, Madrid, Antwerpen, Rotterdam, Winterthur en Londen.

Er is ook uitgebreid internationaal onderzoek gedaan, waardoor het creatieve proces van Bruegel ook aandacht kan krijgen op de tentoonstelling. De tentoonstelling over Pieter Bruegel, die vermoedelijk in Noord-Brabant (mogelijk in Breda of Breugel) geboren werd, is van 2 oktober tot 13 januari.