Topman CBS weg om seksueel wangedrag

Leslie Moonves, de topman van televisienetwerk CBS, is per direct uit zijn functie ontheven. Zijn vertrek volgt op nieuwe onthullingen van het tijdschrift The New Yorker over seksueel wangedrag. Eind juli publiceerden media ook al soortgelijke verhalen over Moonves die geldt als een van de machtigste mannen in Hollywood.

In het nieuwste artikel doen nog eens zes vrouwen met naam en toenaam een boekje open over Moonves. Hij zou vrouwen gedwongen hebben tot seks, hen bedreigd hebben en gewelddadig zijn geweest.

Sinds de eerste onthullingen in juli waren CBS en Moonves al in onderhandeling over een afkoopsom die 100 miljoen dollar zou bedragen. CBS maakte zondag bekend dat deze afkoopsom pas wordt uitbetaald als de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de voorvallen er is.

Ook maakte de zender bekend dat van deze afkoopsom een deel wordt gestort in een speciaal fonds dat zich gaat inzetten voor gelijke rechten van vrouwen op de werkvloer.