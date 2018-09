Plannen voor Rotterdam als hotspot voor dans

Rotterdam moet een belangrijkere plek worden als het om dans gaat. De stad moet meer bijzondere dansvoorstellingen krijgen. Het Rotterdamse Luxor Theater en het in Den Haag gevestigde Holland Dance Festival willen voor elkaar krijgen dat er dansvoorstellingen naar de stad komen die anders niet in Nederland te zien zouden zijn. Die worden dan voorzien van een randprogramma van ontmoetingen, inleidingen, nagesprekken en workshops.

De samenwerking wordt gesteund door de Stichting Droom en Daad, die investeert in cultuur in Rotterdam. Samuel Wuersten, artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival, ziet het helemaal zitten: ,,Het Nieuwe Luxor Theater is hiervoor een zeer geschikte locatie met zijn prachtige zaal, het grote toneel en de technische mogelijkheden om spraakmakende dansproducties van topniveau ook op topniveau te presenteren.”

Directeur Marc van Kaam van het Luxor Theater Rotterdam gelooft er ook volop in: ,,Het prestigieuze Holland Dance Festival wordt internationaal gerespecteerd en heeft de contacten met de toonaangevende dansgezelschappen in de wereld.”