Symfonische ode aan Prince in Amsterdam

Een symfonisch orkest brengt op vrijdag 30 november een eerbetoon aan Prince in AFAS Live in Amsterdam. Het concert onder de titel ‘4U: A Symphonic Celebration of Prince’ is onderdeel van een tour door de Verenigde Staten en Europa. Het is volgens organisator Mojo voor het eerst dat een volledig orkest het oeuvre van de Amerikaanse popster opvoert.

Tijdens deze show komen zowel zijn grote hits als minder bekende nummers voorbij. Questlove, groot Prince-fan en drummer van The Roots, heeft meegewerkt aan de muzikale arrangementen.

Prince (1958-2016) staat bekend als een van de invloedrijkste artiesten van zijn generatie. In 1984 scoorde hij zijn eerste Amerikaanse nummer 1-hit met When Doves Cry. Tijdens zijn leven verkocht hij meer dan honderd miljoen platen. Ook won hij zeven Grammy’s en één Oscar. In 2014 was hij voor het laatst in Nederland te zien in de Ziggo Dome.

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.