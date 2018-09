Freek en Hella de Jonge als museumstukken

Freek en Hella de Jonge worden tentoongesteld. Het Groninger Museum presenteert vanaf zaterdag de ‘real life exhibition’ Hella en Freek de Jonge: Het Volle Leven. Het kunstenaarsechtpaar is er, volgens het museum ,,geheel in de geest van de tijd waarin de privacy gewild en ongewild onder druk staat”, zes weken lang dagelijks van tien tot vijf te bewonderen.

,,Je had de performances van Marina Abramović in het Museum of Modern Art in New York en je hebt Frans Bauer, Dré Hazes en de familie Roelvink die hun privéleven etaleren. Wij gaan daar tussenin zitten”, aldus Freek de Jonge. Hij ziet er niet tegenop. ,,We zijn gewend dat er naar ons gekeken wordt, ook als we zelf in een museum lopen of op straat.” Zes weken is wel lang, erkent hij. ,,Misschien eindigen we wel net als Maarten van der Weijden en halen we het niet”, grapt De Jonge.

,,Het wordt uitdagend, spannend. De uren dat we er zitten, zijn van tien tot vijf dichtgepleisterd”, zegt Hella. Ze zijn er namelijk niet alleen zelf te zien, maar er is eveneens werk dat ze hebben gemaakt, fysiek en op video, en hebben verzameld. ,, Het museum kijkt soms raar tegen die stukken aan”, aldus De Jonge, die zegt niet zo’n verschil tussen hoge en lage kunst te maken.

Ook worden er evenementen georganiseerd met en rond het stel en komen mensen uit de wereld van kunst en wetenschap, soms hele gezelschappen als Introdans en het Nederlands Operakoor. ,,Een aantal gasten zullen we rondleiden, gevolgd waarschijnlijk door een deel van het publiek”, verwacht Freek. Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Louise Fresco, Herman Pleij, Henk van Os, Wim Pijbes en Daan Roosegaarde komen op bezoek.

Hella de Jonge-Asser (Den Haag, 1949) studeerde aan de Rietveldacademie, ontwierp kostuums en decors voor de shows van Freek en werd intussen ook keramiste en beeldhouwster. Ze publiceerde de autobiografische boeken Los van de Wereld, Spring (2012) en Hartschade (2018) en maakte in 2014 de documentaire Verlies niet de moed over de oorlogsgeschiedenis van haar familie .

Freek de Jonge (Westernieland, 1944) drukte vanaf 1968 samen met Bram Vermeulen als Neerlands Hoop in Bange Dagen een nieuw stempel op het Nederlands cabaret. In 1980 ging Freek solo verder. Hij publiceerde enkele romans en speelde in films. Ook is hij actief in het onder de aandacht brengen van schade door aardbevingen in de provincie Groningen. ,,Er is ook een aardbevingsinstallatie op de tentoonstelling, die drie keer per dag werkt”, kondigt De Jonge aan.