Kunst uit bedrijfscollecties naar Singer

Museum Singer Laren toont komende winter meer dan 150 kunstwerken uit Nederlandse bedrijfscollecties. Voor de meeste van deze werken is het voor het eerst dat ze in een museum komen. De titel van de expositie is Out of Office.

De werknemers van de bedrijven kijken op kantoor niet naar de minste werken. Zo hangen er creaties van Karel Appel, Marlene Dumas, Armando, Lucebert, Pyke Koch, Peter Struycken en Jan Schoonhoven.

Out of office toont volgens Singer het ,,veelkleurige palet” van de Nederlandse kunst in bedrijfscollecties sinds 1945. De tentoonstelling is verdeeld in een aantal thema’s, zoals Bevrijd, Op de schouders van reuzen, Schuldig, Ecce homo en Een nieuwe huid.

,,Het is een feest om de mooiste, meest spannende en intrigerende Nederlandse kunstwerken van de afgelopen 75 jaar uit de rijke schatkamers van Nederlandse bedrijven te mogen samenbrengen in Singer Laren” , verkneukelt Singerdirecteur Jan Rudolph de Lorm zich.

De expositie gaat duren van 11 december tot en met 14 april.