Vertaling Mein Kampf van Hitler verkoopt goed

De verkoop van de wetenschappelijke nieuwe vertaling van Mein Kampf van Adolf Hitler loopt goed. Mijn strijd, een uitgave van Prometheus, komt op de derde plek binnen in de Boeken Top 10. Dat maakte de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) woensdag bekend.

Het boek waarin Hitler zijn idee├źn ontvouwde, was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer te koop in Nederland. In 2016 verscheen in Duitsland een nieuwe wetenschappelijke uitgave van het boek, waarop Prometeus besloot om ook Nederlanders op verantwoorde wijze kennis te laten maken met het boek. ,,In deze kritische uitgave wordt Mein Kampf niet alleen in de historische context geplaatst, maar worden ook de talloze mythen en leugens erin ontmaskerd”, aldus de uitgeverij. Alle hoofdstukken zijn van een inleiding voorzien.

Het kookboek Simpel van Yotam Ottolenghi is op de tweede plaats de hoogste nieuwe binnenkomer. Ook Arnon Grunberg’s Goede mannen (5) en De eurocrisis van Jeroen Dijsselbloem op plek 8 zijn nieuw in de bestsellerlijst. De zeven zussen van Lucinda Riley voert evenals vorige week de Boeken Top 10 aan.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (-) Yotam Ottolenghi – Simpel

3. (-) Adolf Hitler – Mijn strijd

4. (4) Yuval Noah Harari – Sapiens

5. (-) Arnon Grunberg – Goede mannen

6. (6) Annegreet van Bergen – Het goede leven

8. (-) Jeroen Dijsselbloem – De eurocrisis

9. (7) Murat Isik – Wees onzichtbaar

10. (9) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt