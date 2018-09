Gergiev Festival opent met Wagner

In Rotterdam begint donderdag weer het Gergiev Festival, dit keer vooral in het teken van het feit dat Valery Gergiev dertig jaar geleden voor het eerst in de havenstad dirigeerde.

De in Moskou geboren Gergiev (65) maakte in 1988 zijn debuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 1995 werd hij er chef-dirigent, een functie die hij dertien jaar vervulde.

Gergiev en het Rotterdams Phil openen donderdag met werk van Richard Wagner en spelen uit Tristan und Isolde Vorspiel und Liebestod en van Die Walküre de eerste akte. Gergiev wordt gezien als een van de beste Wagnerdirigenten van nu.

Na afloop van deze opening gooien ze het in Rotterdam over een andere boeg met Wagner. De Amerikaanse componist en jazzpianist Uri Caine speelt zijn lichtvoetige Wagner Variations, waar improvisaties op piano aan te pas komen, maar ook op viool en zelfs accordeon.

Als dirigent van groot-symfonisch werk komt Gergiev met Mahlers Zesde en als voorvechter van nieuwe Russische muziek dirigeert hij de wereldpremière van (de herziene versie van) de cantate Über Liebe und Hass van de inmiddels 85-jarige Sofia Goebaidoelina. Het Petersburgse Mariinsky Koor komt over voor de uitvoering.

Het festival duurt tot en met zondag.